حذف التعليقات هو الحل..نجلاء بدر تتعرض للانتقاد بسبب صورها الجريئة على الشاطئ

تصدرت الفنانة المصرية نجلاء بدر محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك بعدما قامت بمشاركة صور من إجازتها على أحد الشواطئ عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وانهالت التعليقات على تلك الصور التي وصفها العديد من المتابعين بالجريئة وغير المقبولة.

ونشرت نجلاء بدر صورتين لها على إنستغرام ظهرت فيهما وهي ترتدي البكيني وتستجم في إجازتها على الشاطئ، وتعرضت لانتقادات لاذعة، إلّا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التعليقات، وقامت بحذفها كرسالة واضحة منها بعدم اهتمامها بهذه الانتقادات، بالإضافة إلى أنها تريد الاستمتاع بالإجازة وحسب.

على الصعيد الفني، يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر كان مشاركتها في مسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض على الشاشة في رمضان 2019، كما شاركت في مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.

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