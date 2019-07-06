نقل سمير الإسكندراني إلى المستشفى.. ومستشاره الإعلامي يكشف التفاصيل!

يرقد الفنان المصري سمير الاسكندراني، على سرير الشفاء في أحد مستشفيات القاهرة، حيث يستعد لإجراء عملية جراحية، وكشفت بعض الصفحات وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية له، وتم تداول الأخبار على نطاق واسع.

وأعلن الرواد عن تواجد الفنان المصري في مستشفى عين شمس التخصصي، جناح رقم 906 بالدور الأول، لافتين إلى أنه سيخضع لعملية جراحية، وطالبوا جمهوره بزيارته لأنه يشعر بالوحدة.

وأصدر محمد سطوحي، المستشار الإعلامي للفنان سمير الإسكندراني، بيانًا كشف فيه عن الحالة الصحية للفنان المصري، مشددًا على أنه يتمتع بصحة جيدة ويتعافى من وعكته الصحية، ولا صحة لما يُثار عن تدهور حالته.

وأكد المستشار الإعلامي، أن الفنان المصري، عاني من بعض المشاكل الصحية خلال الفترة الماضية، ودخل مستشفى النزهة الخاصة، بمنطقة مصر الجديدة، إلا أنه انتقل لمستشفى عين شمس التخصصي كي يُجري بعض الفحوصات والتحاليل الطبية حيث يخضع لجراحة بسيطة.

ولم يُفصح "سطوحي"، عن طبيعة مرض الفنان المصري بناء على رغبته الخاصة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، كما وجّه الشكر لكل من قام بزيارته أو رغب في الاطمئنان عليه.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان سمير الإسكندراني كان في شهر رمضان قبل الماضي، حيث قدمّ حملة دعائية لإحدى شركات الهاتف المحمول.

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