من هي الفنانة المعتزلة التي ظهرت من جديد برفقة رانيا يوسف؟ (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف آخر نشاطاتها ولقاءاتها خلال الأسبوع الماضي عبر حسابها على موقع إنستغرام، ولفت أنظار الجمهور ظهور خاص في تلك الصور للفنانة المعتزلة شيماء عقيد، والتي كانت قد اعتزلت الفن منذ فترة طويلة وغابت عن المشاركة في أي عمل فني جديد.

وعلقت رانيا يوسف على مقطع فيديو شاركته عبر إنستغرام ظهرت من خلاله شيماء عقيد إلى جانبها وقالت: "مفيش أحسن من أغاني ام كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الفنانة شيماء عقيد".

وكانت الفنانة شيماء عقيد قد صرحت في وقت سابق، أن سبب اعتزالها الفن وابتعادها عن الأضواء هو رغبتها في الاهتمام في شؤون عائلتها بشكل أكبر، حيث أن المجال الفني كان يأخذ جل وقتها، لذا فضلت في النهاية التواجد إلى جانب أسرتها.

آخر أعمال الفنانة المعتزلة شيماء عقيد مسلسل "أولاد الغالي" في عام 2006، وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأفلام والمسلسلات مثل "حديث الصباح والمساء، ومسلسل "سارة" ومسلسل " الست أصيلة".

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