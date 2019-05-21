حذف مشهد تقبيل محمد إمام للإنجيل من "هوجان" على قناة "الحياة".. والفنان يعلق

رد الفنان المصري محمد إمام، على أحد معجبيه، والذي أشاد بأحد مشاهده في مسلسله الجديد "هوجان"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، موضحاً أنه لا يعرف سبب حذف المشهد من قناة "الحياة".

وقال أحد معجبي إمام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بالمشهد تبع هوجان لما يدخل لبيت داليدا حتى يساعدوه ..هوجان مسك كتاب الإنجيل وقبله وهو يعتقد أنه مصحف فأحد الأشخاص قال له نحن مسيحيين.. رد عليه هوجان ما بيأثر كلهن كتب ربنا.. مشهد كتير حلو ومؤثر.. عنجد برافو يلي كتب المشهد".

فيما رد إمام على التغريدة قائلاً: "مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة".

يذكر أن المسلسل، يعرض على قناة "الحياة" وقناة "أبو ظبي" حيث لم تحذف الأخيرة المشهد المذكور، ويذاع المسلسل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية.

مسلسل هوجان يشارك به إلى جانب محمد إمام كل من، صلاح عبد الله، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، رياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، من إنتاج تامر مرسي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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