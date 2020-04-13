حرب قصف الجبهات تشتعل بين محمد رمضان وأحمد فهمي.. فما القصة؟

أشعل النجمان المصريان محمد رمضان وأحمد فهمي جدل رواد مواقع التواصل بعد قصف كل منهما جبهة الآخر برسائل غامضة فسرها الجمهور بشكل واضح.

البداية كانت مع نشر رمضان مقطع فيديو، عبر خاصية "الاستوري" بـ"انستجرام" لفهمي أثناء استضافته مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكان فهمي في الفيديو يرد على الليثي، بأنه له الشرف بأن يكتب لمحمد رمضان عمل فني، كما أشاد به وبأعماله الفنية، وانتقد الذين يسيئون لرمضان.

وقام رمضان بعمل مينشن للمطرب أحمد فهمي وليس الممثل وكأنه لا يعرف الأخير بطريقة وصفها البعض بأنها محاولة من الأول للتقليل من قيمة الثاني.

ولكن أحمد فهمي خرج عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام" ورد على رمضان بلهجة خفية، فنشر فيديو له وهو يطعم مجموعة من الكلاب، وكتب عليها: "معلش أنا آسف مش هقدر أرد عليك دلوقتي، عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير، حبيبي".

وانهالت التعليقات من قبل الجماهير على فيديو فهمي يشير إلى أن المقصود هو رمضان فقال أحدهم: "محمد رمضان: هي مالها بردت كدة ليه" بينما كتب آخر: "الجبهة طارت".

وتابع ثالث قائلاً: أوعى تكون تقصد نمر وان، وزاد رابع أضرب با فهمي، أكيد بترمي على رمضان.

وبدأت المشكلة بين الثنائي حين حل الفنان أحمد فهمي، ضيفا في أحد البرامج وحين سؤل عن هل تقبل المشاركة في عمل مع محمد رمضان؟ ليجيب: "لا، محمد على راسي وكل حاجة، لكن إحنا مدرستنا مختلفة".

على الجانب الأخر يشارك أحمد فهمي، في بطولة مسلسل "رجالة البيت" المقرر عرضه في رمضان القادم،وهو من بطولة أكرم حسني.

وكانت طرحت الشركة المنتجة للمسلسل 5 بوسترات دعائية تصدرها فهمي وأكرم حسني وظهرا عليهم بأكثر من شخصية كوميدية، ولاقت البوسترات قبولاً كبيرًا مع الجمهور الذى ينتظر عرض العمل فى رمضان.

على الجانب الأخر يواصل رمضان الترويج لمسلسله التلفزيوني "البرنس"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر في إحدى الصور وهو يعتلي سيارة Rolls-Royce، كما نشر مشهدي آكشن من العمل، قبل أيّام من انطلاقة عروضه، على شبكتي MBC وDMC.

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