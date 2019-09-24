عودة الثنائي حسام جنيد وإمارات رزق بعد إعلان انفصالهما بشكل رسمي! (صورة)

عادت المياه إلى مجاريها بين الفنان حسام جنيد وزوجته الممثلة إمارات رزق، وذلك بعد إعلان انفصالهما بشكل رسمي الفترة الماضية وتداول خبر الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كشف ميشيل ميرو مدير أعمال الفنان حسام جنيد يوم أمس عن عودة الثنائي إلى بعضهما بعد الانفصال رسميًا خلال الفترة الماضية ونشر عبر موقع فيسبوك صورة جمعته بهما وعلق قائلًا: "كنت واثقًا كل الوقت أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، إمارات وحسام وطن وإحساس الله يديم هالعيلة الحلوة، وغيمة سودا ومرقت الحمدلله".

يشار إلى أن الثنائي لم يخفي عن الجمهور خبر الطلاق، حيث كتبت إمارات رزق في وقت سابق وبكل وضوح: " أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلو".

من جانبه أعلن حسام جنيد، أيضًا عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع "فيسبوك" وقال: " أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن".

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