حسام حبيب يكشف لـ"البوابة" حقيقة أنباء مرض شيرين

نفى المطرب المصري حسام حبيب الأخبار التي نشرت في المواقع الإلكترونية حول صحة زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، وأكد على أن ما نشر ليس له أساس من الصحة، وأن اختلاف في وجهات النظر بين شيرين ومسئولي حفل "قرطاج" السبب في إلغاء الحفل.

وأكد حبيب في تصريحات خاصة لموقع "البوابة"، أنه فؤجي بتلك الأخبار وهو حاليا يصاحب شيرين في رحلتها للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بصحة جيدة ولم تقم بالسفر للعلاج في لندن مثل ما نشر.

واتهم حبيب تلك المواقع التي نشرت خبر مرض زوجته بفبركة الأخبار ونشر الشائعات، وخاصة أن شيرين سوف تعود خلال أيام للقاهرة لاستكمال نشاطهما الفني بمصر –على حد قوله-.

ويذكر أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب ألغت حفلها بمهرجان قرطاج 2019 الذي كان مقرراً إقامته في 17 أغسطس المقبل، وحل النجم اللبناني عاصي الحلاني بديلا لها.

وكان محمد عبد الوهاب شقيق المطربة المصرية، نشرعبر صفحته بتويتر "كفاية إشاعات بقى قرفتونا، شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله، ولا مسافرة تتعالج ولا أي حاجة م الكدب ده صح أصلاً، ولا كان في اتفاقات ولا عقود لغيتها/ كفايه كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعه، وبعد كده أي جريدة هتكتب حاجه مش مظبوطه هنقاضيها شيرين في إجازة مع ولادها".