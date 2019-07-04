نانسي عجرم تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب ابنتها ليا: "عيب عليكن"!

هاجمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حكومة بلادها عبر تغريدات غاضبة جدًا بعد معاناتها في المطار، ونشرت في البداية عجرم يُظهر تواجدها هناك وهي تحمل ابنتها الصغيرة "ليا" وسط ازدحام كبير للأشخاص وكتبت قائلة: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".

ولم تكتفي الفنانة اللبنانية بهذه التغريدة الغاضبة حيث عادت وكتبت: "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

وأضافت: "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن".

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

واختتمت حديثها عن هذا الموضوع قائلة: "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن".

وتفاعل الجمهور مع تغريدات عجرم الغاضبة خاصة وأنه من المعروف عنها الهدوء وعدم تدخلها في الشؤون السياسية أو المشاكل الخاصة في لبنان، واعتبر عدد كبير أن الفنانة اللبنانية لم تتمالك نفسها لشدة سوء الموقف الذي تعرضت له خصوصًا أن ابنتها الصغيرة ليا 5 شهور كانت معها وعانت من الأمر، وأن عجرم تحدثت بلهفة وحنان الأم المقهورة على ابنتها.

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