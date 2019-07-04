مها أبو عوف تكشف تفاصيل المرض الذي أدى إلى وفاة شقيقها عزت أبو عوف

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري منذ بداية شهر تموز، وذلك بسبب وفاة الأب الروحي لهم في الفن الفنان عزت أبوعوف، وكان هناك الكثير من التساؤلات حول الأسباب وراء تدهور الحالة الصحية للراحل، وما الذي أصابه في آخر أيامه قبل أن توافيه المنية.

وفي مداخلة هاتفية لشقيقة الراحل الفنانة مها أبو عوف في برنامج "آخر النهار"، أكدت أن عزت أبو عوف لم يكن أخ فقط بل كان بمثابة الأب لها ولشقيقاتها، وكشفت عن مرضه الذي أصابه في آخر أيامه قبل رحيله وقالت: " بدأت حكاية عزت أبو عوف مع المرض بعد وفاة زوجته فاتيما .. هو كان متعلقا بها جدًا ، وبعد وفاتها أصبح تائها في الحياة وبدأ المرض يعرف طريقه".

الجدير ذكره أن الفنان الراحل عزت أبو عوف قضى آخر أيامه في العناية المركزة في إحدى المستشفيات في القاهرة، وفارق الحياة في الساعات الأولى من صباح الإثنين الأول من تموز عن عمر ناهز الـ70 عامًا، تاركًا خلفه رصيده الفني المميز في السينما والدراما المصرية.

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