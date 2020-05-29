دانييلا رحمة تعيش قصة حب..هل حبيبها ناصيف زيتون؟

حلت الممثلة اللبنانية "دانييلا رحمة" ضيفة على برنامج "راحت علينا" من تقديم هشام حداد.

خلال الحلقة وجه هشام سؤالاً مباشر لـ دانييلا جاء فيه "تعلمكي للهجة السورية هو نتيجة علاقة حب تعيشها مع شاب سوري"؟ لترد بـ "ما عندي جواب"، ليضيف هشام "يعني إيه"!!

من هذا التصريح فتح من جديد باب الإشاعات التي كانت قد تحدثت عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان السوري "ناصيف زيتون" منذ مدة جيدة على خلفية صورة جمعتهما معاً..كما أن الأمر لم يتوقف هنا فـ خلال الحلقة عرضت أغنية ناصيف "بدي إياها" لتعلق دانيلا "وحده من أكتر الأغاني الي بحبها" وأضافت "ناصيف صديق".

في نفس السياق، تحدث دانييلا عن دورها في مسلسل "أولاد أدم" الذي عرض في الموسم الرمضاني والذي أدت فيه شخصية راقصة تدعى "مايا" وأكدت أنه أفضل أدوراها التي قدمتها وأن المسلسل الأقرب لقلبها.

دانييلا التي عرفت للجمهور من مسلسل "تانغو" أكدت أنها لا تنكر أن مسلسل "تانغو" الذي جمعها بـ الممثل "باسل خياط" له مكانة في قلبها لا سيما أنه أولى تجاربها إلا أن "أولاد آدم" الأقرب لها وربما لأنه كان آخر أعمالها الفنية.

يذكر أن مسلسل "أولاد آدم" جمعها بـ الممثل السوري "قيس الشيخ نجيب" والذي أدى دور حبيبها، كما تواجد في العمل الممثل السوري "مكسيم خليل" بثنائية مع الممثلة اللبنانية "ماغي بو غصن"، وقد حقق المسلسل تفاعل كبير بين الجمهور خلال فترة العرض.

دانييلا كانت قد لاقت إنتقادات بسبب رقصها في المسلسل من ناحية أنه موسم رمضاني والأمر مبالغ به، إلا أن ذلك لم يعكر النجاح الكبير الذي عاشته من خلال هذا الدور بالذات.

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