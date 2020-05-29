دانييلا رحمة ترد على إنتقاد باميلا الكيك "ما عندي وقت..ركزي على حالك"!

عاد الخلاف بين الممثلة اللبنانية "دانييلا رحمة" وزميلتها الممثلة "باميلا الكيك" للظهور مجدداً والذي بدأ بعد إنتقادات الأخيرة التي جاء فيها "أن دانييلا لا تتقن العربية، ولهجتها ليست لبنانية ومن غير المقبول سماع ذلك على الشاشة أمام الجمهور".

دانييلا خلال حلولها ضيفة على برنامج هشام حداد "راحت علينا" علقت بـ

" ما عندي وقت للرد أنا مشغولة، وخليها تركز على حالها أحسن ما تكون عم تركز على الكل لأنها ممثلة موهوبة".

باميلا كانت قد أطلقت سلسلة تصريحات هاجمت بها شركات الإنتاج التي تختار نفس الممثلين كل موسم وعلى رأسهم شركة "الصباح"، كما تحدثت عن زميلاتها اللواتي دخلن المجال الفني بسبب مسابقات الجمال كـ دانييلا ونادين نسيب نجيم، كما أكدت أن أدوار نادين محببة للعالم لكن لا أدائها لا يعتبر تحت بند التمثيل أبداً.

نادين بدورها لم ترد في البداية واكتفت بإعادة مشاركة تغريدة لـ إحدى معجباتها والتي جاء بها "نادين تخطت مرحلة التمثيل وعم بتفكر بالعالمية ودراسة معايير النجومية المتكاملة من أداء وجمال وذكاء الي بميزوا ممثل عن التاني".

وعندما سألت عن الموضوع مجدداً ردت بـ "لو كنت أريد الردّ كنت رديت وقتها، لكن مثل هذه المواضيع لا تستحق الرد، أولا لأن كل شخص يعرف نفسه جيدا، وليس من المفروض أن تهزه هكذا مواضيع ثقته في نفسه.. والأهم هو رأي الجمهور اللي أكيد بيكون الحكم والفيصل وبالنهاية بتمنلها التوفيق في فيلمها الجديد".



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