حسن شاكوش في ورطة بسبب أغنية تتضمن إيحاءات جنسية

يبدو أن المشاكل تتوالى على رأس المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد إلغاء تصاريح الغناء خاصته، إذ وصل الأمر للنائب العام بشأن إحدى أغانيه التي تتضمن إيحاءات جنسية.

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بسبب طرحه أدائه أغنية "يالي نكشت الدبور إقلع هنطفي النور" أمام جمهور من الحاضرين، معتبرًا أنها تتضمن إيحاءات جنسية وخادشة للحياء العام وتعتدي على القيم المجتمعية وتمس وتسيء للفن المصري.

وأشار صبري أن مثل هذه الأغاني تصنف وتندرج تحت مسمى الفن الهابط.

حسن شاكوش وأزمة إلغاء تصريح الغناء

قررت نقابة المهن الموسيقية بإلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش لأجل غير مسمى، بعد خلافات ومشادات وقعت بينه وبين زميله رضا البحراوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب شاكوش عن دهشته لمثل هذا القرار، وأشار خلال مداخلة في برنامج "على مسؤوليتي" أنه في مأزق بعد استلامه مبالغ مالية كعربون لحفلاته، حيث أن البعض وافق على استرداد المبلغ دون أي مشاكل، بينما رفضت بعض الجهات ذلك وألزمته بإحياء حفلاته.

وقال: " وأنا كده هيحصلي مشكلة لأني ملتزم بعرابين شغل ومواعيد مع الناس اللي عاملين دعاية ليّا وخسرانين فلوس وباعوا تذاكر، لكن هعمل إيه أنا ملتزم بقرار النقابة".

تابع: "في ناس مش هتعدي الموضوع ده معايا، وأنا غصب عني والنقابة وقفتني، ودي مشكلة كبيرة بتواجهني ومش عارف أعمل إيه، لكن أنا مش هخالف القانون وهلتزم بقرار النقابة".

وتعهد شاكوش أنها المرة الأخيرة التي سيدخل فيها بشجار أو يفتعل مشكلة، مُشيرًا أنه "ابن من ابناء النقابة"، إلَّا أن المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، كشف أن شاكوش ليس عضوًا في النقابة.