حفل "كاسيت 90": عودة للماضي بصوت نجوم التسعينات

بتنا نبحث عن أي شيء يعيدنا إلى الماضي، لنستذكر لحظات طفولتنا وأيام مراهقتنا الطائشة، ويبدو أن أفضل وسيلة لذلك هي الأغنيات.

إحياء حفل "كاسيت 90"

وقررت هيئة الترفيه السعودية إحياء حفل غنائي من وحي "النوستالجيا" معيدةً نجوم التسعينات إلى خشبة المسرح لإقامة حفل جماهيري بعنوان "كاسيت 90"، أحياه نجوم مصر ممن عرفوا بلقب "نجوم التسعينات" أبرزهم: إيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، ومصطفى قمر، هشام عباس، وسيمون، وغيرهم.

وأحيى النجوم حفلًا ضخمًا على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدموا وصلة غنائية لأشهر أغانيهم، وهنا نعرض أبرز اللقطات.

ديو مصطفى قمر وحميد الشاعري

أشعل الفنانان الأجواء تقديمهما أغنية "واه يا غزالي"، ليتفاعل معهما الجمهور بطريقة حماسية وسط أجواء مليئة بالبهجة.

ديو حميد الشاعري وهشام عباس

على الجانب الآخر، تعاون الشاعري وعباس في أداء أغنية "عيني"، ورغم مرور 31 عامًا على طرحها، إلى أن الجمهور رددوا معهم الكلمات عن ظهر قلب، وصفقوا لهما بشكل حماسي.

هشام عباس يغني "ناري نارين"

ولا تكتمل فقرة هشام عباس دون أداء أغنيته الشهيرة "ناري نارين"، التي لقيت شهرة كبيرًا في مطلع الألفية، فكان ما يميزها إيقاعها المستوحى من عالم بوليوود، إذ كان حماسيًا وسريعًا.

واقترن غناء عباس بقيامه بحركات استعراضية كالتي أداها في الفيديو الكليب الخاص بالأغنية، وتفاعل معه الجمهور بالهتاف.

وشدد عباس على سعادته بالمشاركة في الحفل، قائلًا أما مئات الجماهير: "وأنا من أول الحفلة شايف الجمهور من الداخل وحقيقي سعيد جدا وبحيي الجمهور السعودي والسعودية كلها وأيضا المستشار تركي آل الشيخ".

وقدَّم الفنان وصلة غنائية تضمنت أشهر أغانيه، من بينها: "قولي عليا مجنون"، و"وأنا أعمل إيه" و"يا ليلة".



أداء حسام حسني أغنية "كل البنات بتحبك"

ولا يمكننا استذكار نجوم التسعينات دون أغنية "كل البنات بتحبك"، التي قدمها حسام حسني وسط تفاعل ضخم من الجمهور.

وصلة غنائية لمصطفى قمر

قدَّم قمر وصلة غنائية أشعل فيها أجواء الحفل، فمن أبرز الأغنيات التي قدَّمها: "السود عيونه"، و"الليلة دوب".



