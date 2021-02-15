حقيقة ارتباط وائل كفوري بالإعلامية المغربية أحلام حجي.. الأخيرة تحسم الأمر

يبدو أن الشائعات في الوسط الفني أمر أساسي على كل فنان وشخص مشهور التعايش والتعامل معه، وفي هذا الخصوص قررت ملكة جمال الشرق الأوسط السابقة والإعلامية المغربية أحلام حجي أن تحسم الجدل حول حقيقة ارتباطها بالنجم اللبناني وائل كفوري.

أحلام حجي تحسم الجدل وترد على شائعة ارتباطها بالفنان وائل كفوري

نفت أحلام حجي ارتباطها بالفنان وائل كفوري، مؤكدة أنها شائعة قديمة ونفتها عدة مرات سابقًا، وأضافت أن الأمر أصبح مزعجًا بالنسبة لها وبات مؤخرًا يتسبب لها بدمار حياتها الشخصية، وقالت: "هذا الموضوع قديم وحكيت فيه من قبل وأنا ما استفدت منه شيء.. بالعكس لأنه الوقت اللي طلعت فيه هالشائعة اللي هي أصلا مو صحيحة أنا كنت مرتبطة مع شخص واتخربت حياتي من ورا هالشائعة ".

وتابعت: " ممكن الفنان وائل كفوري هو اللي استفاد من شائعة زواجه بي لأنه وقته كان بيقدم برنامج أراب ايدول وألبومه نازل.. ولما قالوا له مبروك أنك اتجوزت الفنانة أحلام قال لهم شكرا على كل الناس اللي هنوني".

واختتمت حديثها: " وائل كفوري فنان كتير كبير وأنا بكن له كل حترام وتقدير وأغانيه كتير حلوة ولكن ما بعرف ايش سبب انتشار هالشائعة.. يمكن عشان وائل كفوري كان جي قبلها المغرب وأنا اللي قدمت الحفلة بتاعته وبعدها خدنا صورة كتير عادية.. دي الصورة اللي تعمل من وراها الشائعة".

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