حقيقة تعرّض تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني لحادث سير في الإسكندرية

تداولت العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء عن تعرض الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لحادث سير أثناء تواجدهما في مدينة الإسكندرية في مصر.

وزاد القلق لدى الجمهور، خاصة وأن بعض الأخبار أفادت بأن النجم تيم حسن في حالة صحية حرجة، ليخرج فيما بعد عبر حسابه على موقع فيسبوك وينفي كل ما تم تداوله حول الحادث ويعلّق: "لا صحه للأخبار المتداوله عن حادث الفنان تيم حسن و زوجته وفاء الكيلاني. اشاعة".

على صعيد آخر، قدمت الإعلامية وفاء الكيلاني آخر برامجها عبر قنوات إم بي سي بعنوان "تخاريف" واستضافت فيه عدد من النجوم في الوطن العربي، بينما للسنة الثالثة على التوالي، تواجد النجم تيم حسن في خارطة الدراما الرمضانية من خلال "الهيبة" ودوره الشهير "جبل شيخ الجبل".

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