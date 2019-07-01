ما حقيقة طرد سما المصري من إستاد القاهرة بسبب ملابسها المثيرة في مبارة منتخب مصر؟

تواجدت يوم أمس الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري بين مدرجات الجماهير المصرية التي حضرت لمتابعة وتشجيع منتخب مصر في مباراته مع منتخب أوغندا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، وتناقل البعض أنه تم طردها من قبل الأمن بسبب ملابسها الغير لائقة وتزاحم الجماهير عليها لالتقاط الصور التذكارية.

ونفت المصري في تصريح خاص لموقع "مصراوي" أنه تم طردها من المباراة بسبب ملابسها المثيرة، وأكدت أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، إضافة إلى أنها نشرت عبر صفحتها على إنستغرام فيديو تظهر فيه متواجدة على المدرجات في انتظار بدء المباراة.

وشاركت سما المصري بعض الصور من المباراة وعلقت عليها قائلة: " من ماتش مصر واوغندا...الناس في استاد القاهره عماله تتحايل عليا انزل ارض الملعب بس انا مش عايزه مع الشيطان عمال يوسوس لي ويقولي محدش هيعمل الحركه دي غيرك ياطاهره".

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