ما حقيقة طرد سما المصري من إستاد القاهرة بسبب ملابسها المثيرة في مبارة منتخب مصر؟

مين الحيوان اللي بيقول اني مشيت من الماتش ماانا جوه اهو والماتش هيبتدي....نبطل هري والنبي...الماتش ناااار⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩⁦💪🏼⁩

