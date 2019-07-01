نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ47 بحضور وائل كفوري ونيشان (فيديو وصور)

صادف يوم السبت الـ29 من حزيران عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الـ47، والتي احتفلت بهذه المناسبة بحضور عدد من أصدقائها وأهمهم الفنان وائل كفوري، بالإضافة إلى الإعلامي اللبناني نيشان.

Happy Birthday to Nawal!🎂 pic.twitter.com/soVdBdv55H — نيشان (@Neshan) ٣٠ يونيو ٢٠١٩

وشارك الإعلامي نيشان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تويتر، يظهر من خلاله الاحتفال بعيد ميلاد النجمة الذهبية بتواجد عدد من الأصدقاء وترك تعليقًا على المقطع قال فيه: "نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال"، وقدموا لها قالب من الحلوى مطبوع عليه اسمها، لتوجه نوال الشكر لكل من احتفل معها في هذا اليوم.

وكانت نوال الزغبي قد قامت أيضًا بمشاركة صورة "سيلفي" مع الفنان وائل كفوري عبر حسابها على موقع إنستغرام، وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: " عندما يأخذ ملك الرومانسية صورة سيلفي".

الجدير ذكره أن البعض تداول أنباء عن احتمالية ارتباط الفنان وائل كفوري بنوال الزغبي، من جهتها نفت الفنانة اللبنانية هذه الأخبار وعلقت عبر تويتر: " وائل صديق عزيز على قلبي.. كتير وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا.. بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في مرة بترفض طلبه.. بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هالشي".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: