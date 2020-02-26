حقيقة وفاة الفنانة الكويتية لجين مشعل والضجة الكبيرة حولها!

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بخبر وفاة الفنانة الكويتية من أصل إيراني لجين مشعل، ووصل اسمها إلى صدارة الترند على موقع غوغل، خاصة وأن الإعلامية مي العيدان أعادت نشر الخبر وقدمت التعازي قائلة: "وفاة لجين مشعل..الله يرحمها ويسكنها فسيح الجنات..دعواتكم لها".

وبعد أن أوشك النشطاء والمتابعين على مواقع السوشيال ميديا على أن يصدقوا خبر وفاة لجين مشعل وأصيب معظمهم بحالة من الصدمة والحزن، قامت الإعلامية مي العيدان بحذف منشور التعزية الذي شاركته، وذلك بعد أن تبين في النهاية أن كل ما تم تداوله حول الفنانة الكويتية مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وبالفعل، أقدم صحفي يدعى نايف الشمري على نفي خبر وفاة لجين مشعل ونشر تغريدة قال فيها: "وفاة الفنانة لجين مشعل إشاعة مغرضة..اتقوا الله في حياة الناس مو لعبة ترى عندهم أهل وناس".

ولم تكن لجين مشعل الفنانة الكويتية الوحيدة التي وقعت ضحية الإشاعات خلال الأيام الماضية، حيث انتشرت معها أيضًا شائعات أخرى عن وفاة الإعلامية الكويتية ريم النجم التي أشيعت حولها أقاويل أنها لقيت مصرعها جراء تعاطي جرعة زائدة من المخدرات، إلّا أنها خرجت بنفسها على سناب شات وعلقت بأنها حية ترزق.

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