حقيقة وفاة الفنان السوري القدير ياسر العظمة عن عمر 78 عامًا

أثار يوم أمس خبر وفاة الفنان السوري ياسر العظمة ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن التفاصيل التي تم تداولها بين الصفحات كشفت عن وفاة الفنان القدير عن عمر ناهز الـ78 عامًا بعد تعرضه لحادث سير.

وكالعادة، بعد أن تم البحث والتحري تبيّن أن أحدهم أطلق الشائعة عبر السوشال ميديا واختلق أمر وفاة الفنان ياسر العظمة لجلب المشاهدات والإعجابات، وبسبب حب الناس للنجم السوري انتشر الخبر بكثافة حيث كان البعض لا يزال في حالة من عدم التأكد.

وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان ياسر العظمة لمثل هذه الشائعات، حيث كان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا في نهاية 2019 شائعة وفاته في حادث سير في دمشق، وخرج وقتها الفنان السوري ونفى الشائعة بنفسه قائلًا: " قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلاً سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت".

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