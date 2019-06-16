هكذا تفاعل الجمهور السعودي مع محمد حماقي في حفل جدة (فيديو وصور)

أشعل النجم المصري محمد حماقي الأجواء، في الحفل الذي أحياه مساء يوم السبت في جدة، وذلك ضمن موسم الحفلات في المملكة العربية السعودية، حيث كانت التذاكر قد نفذت بالكامل بمجرد أن تم طرحها للبيع، ولاقى الحفل حضور جماهيري لا مثيل له.

وتفاعل الجمهور مع حماقي الذي قدم مجموعة من أغانيه المميزة والناجحة، ومن ضمنها "أحلى حاجة فيكي ايه"، وعدد من أغنيات الألبوم الجديد الذي طرحه مؤخرًا مثل: "من البداية"، "كل يوم من دا"، "يا ستار"، "أعمل ايه"، وعدد من الأغاني الأخرى.

الجدير بالذكر أن موسم الحفلات في جدة لا زال مستمرًا، وحضر للمشاركة فيه عدد من النجوم في الوطن العربي من بينهم أحلام ومحمد عبده ونانسي عجرم، وعمرو دياب، ومن المتوقع أن يحضر كل من محمد رمضان ووائل جسار وآخرون.

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