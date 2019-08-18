حقيقة وفاة الفنان محمد عبده بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

أحدث خبر وفاة الفنان السعودي محمد عبده ضجة كبيرة بين أوساط السوشيال ميديا وتصدر محركات البحث، وذلك بعدما انتشرت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل والتي أوضحت أن فنان العرب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة.

ونزل خبر وفاة الفنان محمد عبده على محبيه كالصاعقة، حيث لم يكن أي أحد يتوقع حدوث ذلك خاصة وأنه لم يتعرض لأي وعكات صحية في اﻵونة الأخيرة، ولكن فيما بعد تبيّن أن الأمر مجرد شائعة أطلقها أحدهم وبحسب تقارير صحفية فإن فنان العرب بخير ولا يشكو من أي مرض.

الجدير ذكره أن هذه الشائعة تصادف استعداد الفنان محمد عبده للسفر إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، وذلك لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة بتاريخ الـ22 من آب.

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