حقيقة وفاة بطلة مسلسل "العاصوف" الفنانة ريم العبدالله في حادث سير أليم

تصدرت بطلة مسلسل "العاصوف" ومسلسل "طاش ما طاش" الفنانة ريم العبدالله محركات البحث على جوجل وتويتر، وذلك بعد انتشار أخبار عن وفاتها في حادث سير مروّع، وما زاد الطين بلّة وجود شقيقتها معها وقت الحادث ووفاتها أيضًا متأثرة بإصابتها.

وبعدما استحوذ القلق على الكثير من محبي الفنانة السعودية، تبين بعد التحري والتدقيق أن ريم العبدالله التي توفيت في حادث السير مع شقيقتها ليست الفنانة المعروفة، وأن الأمر مجرد تشابه أسماء، لأن الاسم الحقيقي لبطلة العاصوف هو نورة العتيبي، وبذلك تم نفي خبر الوفاة جملة وتفصيلًا.

واكتسبت ريم العبدالله شهرتها من خلال مشاركتها في مسلسل "طاش ما طاش" مع نجومه ناصر القصبي وعبد الله السدحان، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "العاصوف" في رمضان الماضي، والعديد من الأعمال الأخرى الدراما الخليجية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: