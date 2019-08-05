تعرّفوا على الأجر الضخم الذي تقاضته ياسمين عبد العزيز للظهور مع منى الشاذلي!

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قبل أيام قليلة، عن حلولها ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC"، وقامت بنشر الفيديو الترويجي للحلقة التي سيتم عرضها في أول أيام عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الظهور الإعلامي للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد غياب 17 عامًا، لذا نال هذا الأمر اهتمام كبير من الجمهور، وبحسب بعض المصادر الصحفية التي تابعت عن كثب، فإن منى الشاذلي تفاوضت مع الفنانة المصرية بنفسها ودفعت لها أجرًا يقدر بمليوني جنيه مصري للانفراد بها في لقاء حصري خلال برنامجها "معكم".

وبعد مشاهدة المقاطع الترويجية للحلقة المنتظرة من قبل عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي، من المتوقع أن تتحدث ياسمين عبد العزيز عن الكثير من التفاصيل والأحداث التي حصلت معها عقبل طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، إضافة إلى الحديث عن آخر أعمالها ومشاريعها الفنية.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز، قامت ببطولة مسلسل ’’لآخر نفس‘‘ في رمضان الماضي، وشاركها النجوم فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وثراء جبيل وغيرهم، وهو من تأليف السيناريست أمين جمال وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.

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