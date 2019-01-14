ميرهان حسين

قضت محكمة الاستئناف يوم أمس الأحد 13 يناير بحبس الفنانة المصرية ميريهان حسين مدة أسبوعين وكفالة قيمتها 30 ألف جنيه وذلك في القضية الشهيرة باسم "كمين الهرم" والتي اتهمت فيها بالقيادة تحت تأثير المخدر والاعتداء على ضابط شرطة.

جاء حكم محكمة الاستئناف مُخففًا حيث كان قد حكم على الفنانة المصرية بالحبس مدة عامين ونصف، كما حٌكم الضابطين الذين كانا متواجدين في القضية والمتهمين بشتم وقذف حسين بالحبس مدة أسبوعين.

ومن ناحيته أكد مُحامي الفنانة ويُدعى عاصم قنديل أنه سيتقدم بالطعن مرة اخرى على حُكم محكمة الاستئناف من أجل تجنيب الفنانة الحبس ودخول السجن.

يُشار إلى ان حادثة "كمين الهرم" تعود إلى عام 2016 عندما قامت الشرطة الخاصة بمنطقة الجيزة بتوقيف سيارة الفنانة المصرية في منطقة الهرم من أجل رؤية رخصها.

وعند توقفيها حصل جدال كبير بين حسين والشرطة وصل إلى الاعتداء والشتم من قبل الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة والتي تم تسجيلها بالفيديو، فيما تم الحجز على حسين لتحويلها إلى النيابة، لتدخل القاضي المحاكم من أجل إصدار الحكم النهائي.

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