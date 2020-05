حلا الترك تستعد لإستقبال هدية فاخرة من دنيا بطمة ومحمد الترك..تعرفوا على ثمنها!

احلى هدية من تيتا و عمتي، سيارة حلوه ❤️ مبروكة عليّ ❤️ الله يخليكم لي 🙏🏻 وهذي بمناسبة عيدميلادي و هدية نجاحي و تخرجي و الحمدلله على النِعم ❤️🚘 احبكم

A post shared by HALA🎓 (@halamalturk) on May 17, 2020 at 10:58am PDT