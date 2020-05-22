حلا الترك تستعد لإستقبال هدية فاخرة من دنيا بطمة ومحمد الترك..تعرفوا على ثمنها!

إحتفل جمهور الفنانة البحرينية "حلا الترك" منذ عدة أيام بعيد ميلادها الـ 18 وسط تهنئات وتمنيات بأن تكون سنة سعيدة عليها.

حلا في وقتها تلقت هدية من جدتها وعمتها والتي كانت سيارة من ماركة "Mini Cooper" باللونين الأحمر والأسود، ويبلغ سعرها بين "23.000_28.000" ألف دولار حسب المواصفات المطلوبة.

والد حلا أطل بفيديو لايف عبر إنستجرام برفقة زوجته دنيا بطمة بمقابلة برفقة الإعلامي العراقي "راشد الصالح"، وخلال الحديث صرح محمد أنه عندما يعود للبحرين برفقة دنيا سوف يشتريان سيارة من ماركة مرسيدس وبالتحديد من فئة "G_Class" كهدية بمناسبة عيد ميلادها...سعر سيارة المرسيدس من هذه الفئة يصل لـ 130.000 ألف دولار لموديل السنة الحالية 2020.

الجمهور بدوره علق على الموضوع بطريقة مضحكة "الهدية من فلوس حلا الترك"، على آثر أنها تحت إشراف والدها الذي يملك شركة إنتاج أعمال فنية.

يذكر أن والد حلا متواجد في المغرب بسبب القضية التي تواجهها زوجته دنيا بتهمة ابتزاز المشاهير بمبالغ مالية بفضائحهم عبر حساب إنستجرام يحمل إسم "حمزة مون بيبي"، كما أن شقيقتها إبتسام متورطة في الموضوع وبناءاً على ذلك صدر قرار بمنع سفرها لـ خارج المغرب وسجن إبتسام.

كما أن الفنانة دنيا أكدت أنها حامل بالأشهر الأولى بطفلها الثاني من زوجها محمد بعد أن رزقا بطفلتهما الأولى "عزل" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً.

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