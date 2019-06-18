حلا الترك تعايد أختها غزل في عيد ميلادها..فهل هذه بداية المصالحة مع دنيا بطمة؟

فاجأت الفنانة الشابة حلا الترك الجميع، وذلك بعدما عايدت أختها غزل من زوجة والدها الفنانة دنيا بطمة بمناسبة عيد ميلادها، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها على هذا الأمر، حيث أنها ظلت متجاهلة لها تمامًا منذ ولادتها وحتى جاءت هذه الفرصة.

وكانت حلا الترك قد نشرت عبر خاصية "الستوري" على موقع إنستغرام صورة حديثة لأختها غزل قامت دنيا بطمة بمشاركتها سابقًا، وعلقت على الصورة قائلة: "أختي حبيبتي غزول..كل عام وانت بخير وصحة وسلامة".

وفي ذات السياق، تصالحت حلا الترك مع والدها محمد الترك منذ فترة وجيزة، بعد خلافات دامت لأكثر من عامين، ولكنه فاجأها في يوم ميلادها ووجهت له رسالة في وقتها وقالت: "حبيت أشكر الوالد وربعي الي أحبهم على المفاجأة الحلوة اللي سوو لي اياها..".

وبعد كل هذه التطورات، وتصرف حلا الترك تجاه أختها غزل ومعايدتها في يوم ميلادها، العديد من محبي الفنانة الشابة أكدوا أن مجريات الأحداث كلها تصب في نهاية الأمر إلى مصالحة أخرى، ولكن هذه المرة مع دنيا بطمة، بعد الكثير من الخلافات السابقة.

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