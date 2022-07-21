حلا شيحة تتعرض للانتقاد.."بتقنعى نفسك انو حجاب"

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة سلسلة صور توثّق من خلالها لحظات تجمعها مع الأصدقاء وأطفالها، موجَّهة رسالة لكل شخص يشعر بالضياع والتعب والإحساس بالهزيمة.

توجّهت حلا شيحة عبر حسابها على إنستغرام لمشاركة متابعيها سلسلة صور لها برفقة أفراد مختلفين، بينما تظهر مُرتديةً الحجاب، لكن مع إظهار خصلات من شعرها، وكتبت: "لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر و لحظات مع اولادنا بنحس بيها بفرحة و حب و امل و لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا كل ايامنا لحظات".

وتابعت أن لا شيء يستحق أن يحزن عليه المرء، قائلة: "علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل و التفكير الزيادة و اجمل حاجة ان الواحد لما يتعب او يحس انه تايه او متلخبط لازم يبقي متأكد ان مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها او يفهمها او يفهم نفسه اكتر".

وأكَّدت أن لا عيب بأن يقع المرء في الخطأ، لكن الخطأ أن يستسلم ويبقي نفسه حبيسة مشاكله، وأضافت: "و نتعلم و مش عيب نقول غلطنا و مش عيب نصلح اخطاءنا بس اهم حاجة منكملش و نعاند نفسنا و نعاقب نفسنا و نحكم علي نفسنا بالفشل.. الفشل اننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل و نستسلم".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة شيحة في ارتداء الحجاب، خاصة وأنها لم تغطِ شعرها بالكامل، فكتبت إحداهن: "معلش بس سؤال ومش تدخل فى اى حاجه شخصيه بس انتى حضرتك كده لابسه حجاب ولا بتقنعى نفسك انو حجاب ولا ايه بس".

إلَّا أن الكثيرين خرجوا للدفاع عنها، فكتبت إحداهن: "ليش بتعلقوا ع البس والحجاب حرية شخصية قناعات شخصية ما في اي جدل ع انه الحجاب فرض لكنه حرية شخصية وكيف تلبس الحجاب حرية وقناعة المراة تتحجب ليش ع العيب ع ترضي الناس لا ع عبادة وارضاء لرب العالمين دعوا الخلق للخالق والله اعلم بالنفوس".

وأضافت أخرى: "انتي جميله اوي و انا واثقه انك من جواكي بتحاولي مع نفسك جداا في طريقك. اتمنالك الهدايه و التوفيق و السعاده😍.. و اتمني اشوفك يوم ترجعي بحجابك القديم تاني اللي كان سبب في تشجعينا علي الحجاب الشيك الملتزم".

