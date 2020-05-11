حلمي بكر تزوج من إمرأة متزوجة..وإحدى زوجاته تسببت في ضربه، وعدد زوجاته صدمة للجمهور!

حل الملحن المصري "حلمي بكر" ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية "إيناس الدغيدي".

الموضوع الأبرز كان عدد مرات زواج الملحن المصري والتي وصلت لـ 12 مرة، أما المفاجئة كانت زواجه من إحداهن عرفي وهي المغنية الراحلة "عليا التونسية" ليكتشف بعدها أنها متزوجة من رجل آخر في نفس الوقت ليقوم بالإنفصال عنها.

خلال الحلقة إنهار حلمي بكر بالبكاء بسبب المشاكل التي تعرض لها من طليقته الأخيرة، إذ أنه حضر حلقة البرنامج والعكاز في يده على آثر الإصابات المختلفة في جسده بسبب تحريض طليقته لـ "بلطجية" هاجموه في بيته وانهالوا عليه بالضرب الشديد، حلمي أكد أنه بالرغم من الشكوى التي قدمها وتقرير الطبيب بالإصابات إلا أن البلطجية ما زالوا طليقين...كما أضاف أنه منع من رؤية إبنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات وسط الدموع التي ملأت عينيه.

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