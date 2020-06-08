حليمة بولند تتعرض لتشوهات بعد وقوع ماء مغلي على جسدها!

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لحادثة تسببت بحروق وتشوهات في جسدها، وذلك بعد أن سقطت عليها مياه ساخنة ومغلية بالخطأ، ليتصدر اسمها محركات البحث على غوغل بعد أن أصاب الجميع حالة من الفضول لمعرفة حالتها الصحية.

وظهرت حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات لتطمئن الجمهور وقالت: "أمس احترقت وجت على ماء حار، ما كان مغلي وايد، وربنا لطف فيني إنه كان حار مش مغلي".

وتابعت بولند: "صار فيه حروق طفيفة لكن تؤلمني وايد، ووضعت كريمات حروق وثلج وما زال الألم موجود، ولونه أحمر وصاير فيه فقاعات".

ولفتت الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال الفيديو إلى أنها لم تذهب للمستشفى؛ نظرًا لحالة الطوارئ التي تشهدها مستشفيات الكويت، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفًا من نقل العدوى.

يشار إلى أن حليمة بولند إعلامية كويتية بدأت مشوارها الإعلامي في عام 2001، ودائمًا ما تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفاتها الغريبة واستعراضها لحياتها الشخصية والرفاهية التي تعيشها بشكل مستفز أحيانًا للبعض.

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