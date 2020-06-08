موضي الشمراني مطربة شعبية سعودية تتصدر تويتر وغوغل...إليكم السبب

تصدّر اسم المطربة الشعبية السعودية موضي الشمراني مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم موقع تويتر، إلى جانب تصدرها محركات البحث على موقع غوغل، وذلك عقب سلسلة من التعليقات والإساءات لها بسبب لون بشرتها.

وبدأت القصة عندما قامت موضي الشمراني بنشر فيديو على إنستغرام تحيي فيه حفلًا "أونلاين" من منزلها، وتفاجأت بتعليق من أحدهم قال لها "طقاقة"، لترد قائلة: " طقاقة يعني يدي تطق، شايفين يدي تطق، وهذا الشيء يشرف، واللي مو عاجبه يطق راسه في الجدار، وأنتوا يافنانات، لو أحد قالكم طقاقة قوليله طلعلي ترجمته من القاموس، أو من جوجل، أو أي مكان، لو لها معنى أديكم مليون".

وردت أيضًا على تعليق آخر وصفها بالـ"عبدة" وقالت: " هل أنت يا انسان عبد ربك والا عبد مين.. سؤال انت عبد ربك والا عبد مخلوق.. فأنا أتشرف اني عبد لربي مش عبد لأحد.. حنا عبيد الله ونتشرف.. وانا مبسوطة اني سمرة.. في سيدات تروح تتشمس مشان تصير سمرا.. يا حلونا يا سمر.. احنا تان رباني".

كلام كبيير والله و بوقته من #موضي_الشمراني عن العنصرية اللي تعرضت لها بتعليقات الأنستقرام وهي تبث على الهواء ، أعجبتني ثقتها وقوتها مابكت وحاولت تستعطفهم 👍🏻 pic.twitter.com/Evyu9mPk2a — ناصر السهلي (@nsnr__5) June 7, 2020

والجدير بالذكر، أن حمى العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، انتشرت في الآونة الأخيرة أكثر من ذي قبل، وبدأ الجميع يرى هذه الظاهرة الكريهة بوضوح خاصة بعد حادثة مقتل جورج فلويد في أمريكا والاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالمساواة بين الجميع.

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