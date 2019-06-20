حليمة بولند تتعرض لحادث خطير أثناء ركوبها الفرس وهذا ما حدث معها! (فيديو)

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند وقائع الحادث الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، وذلك أثناء تواجدها في قصر الملوك بمدينة فرساي في فرنسا، وأثناء ركوبها للخيل.

وظهرت بولند من خلال الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على تطبيق سناب شات وهي تمتطي الحصان وكل شيء كان على ما يرام، ولكنها فقدت السيطرة عليه لتدخل في حالة من الخوف والفزع، ولتؤكد لاحقًا أنها سقطت وتعرضت لحادث مؤلم، وعلقت قائلة: " وآخر شيء طحت من الحصان، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال".

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في إحدى المقابلات وحديثها عن مصدر أموالها، أو بمعنى آخر من أين لكِ هذا، لتؤكد أنها استطاعت أن تشتري منزلها وجميع الأثاث فيه من الإعلانات التي تقوم فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أن عائلتها مشهورة في مجال التجارة.

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