عمرو دياب يحيي حفله الغنائي في جدة ويشعل حماس الجمهور (صور وفيديو)

أحيى الفنان عمرو دياب حفله الغنائي يوم أمس الإثنين على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن فعاليات حفلات موسم جدة، وهو الحفل الثالث له في المملكة العربية السعودية، وبالتأكيد توافدت أعداد كبيرة للاستمتاع بباقة من أغاني الهضبة القديمة والجديدة.

#الهضبة_في_موسم_جدة



بطل الحفله هالمصري اللي قدامي واضح يحب عمرو دياب 😂😂😂❤️ مسوي جو pic.twitter.com/hWbJ3edoSm — 🎵🎼 (@A_20_19) June 10, 2019

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من الأغاني المميزة سواء القديم منها أو الجديد، مثل "قمرين"، بالإضافة إلى عدد من أغنياته التي طرحها من خلال ألبومه الأخير "كل حياتي"، وامتاز الحفل بأجواء حماسية وتفاعل لا مثيل له من قبل الجمهور الذي حضر هناك.

الجدير ذكره أن حفلات موسم جدة بدأت مع الفنانة أحلام الشامسي، ومن ثم فنان العرب محمد عبده، وعمرو دياب يوم أمس، وسيكون هناك المزيد من المتعة مع عدد آخر من الفنانين مثل يار ونانسي عجرم وحماقي والجسمي وأنغام وغيرهم من النجوم.

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