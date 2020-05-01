حمدي الميرغني فعل مل لم يفعله زملائه مع رامز جلال..والجمهور يبدي تعاطف كبير معه!

الممثل المصري "حمدي الميرغني" تصدر حديث السوشال ميديا بعد عرض حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال.

الممثل حمدي تمكن من كسب تعاطف الجمهور بعد عرض الحلقة، وكانت تعليقات الجمهور "شوف حمدى المرغنى عشان غلبان مش بتاع مشاكل رامز زودها معاه وفشخه".. وأضاف آخر "الوحيد اللي حاسس انه فعلا ميعرفش المقلب وعلي نياته واتهان جامد عشان طيب وغلبان".. وعلق أحدهم "أخلاق عاليه يتمتع بها حمدي الميرغني"

حمدي كان مع رامز أظهر الطيبه وانه متسامح لدرجه كبيره بس لاسف الناس دي بنجي عليها ف الحقيقه ونقول اصل طيبين 💔😑 — سحاب (@8xncMtfI268Urda) May 1, 2020

بعيدا عن اي حاجه ...

حمدي الميرغني دة غلبان اوي و طيب بجد ❤️



صعب عليا و حبيته و الله pic.twitter.com/3E9JUuJ9o3 — Rawan (@rawan_ibraheeem) May 1, 2020

حمدي شتم رامز أكثر من مرة خلال الحلقة، إلا أنه وجه له نصيحة في آخر الحلقة أثرت بالجمهور وهي "رح تخسر صحابك من الي بتعملوا"..كما أنهة كان الوحيد من بين الضيوف الذي حضن رامز من دون أن يضربه أو يبدي إنزعاج كبير.

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