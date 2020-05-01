خطأ يلفت أنظار الجمهور في مسلسل محمد رمضان "البرنس"!

تداول رواد السوشال ميديا صورة من مسلسل "البرنس" تظهر خطأ وقع فيه طاقم العمل.

الصورة أظهرت "محمد رمضان" وهو في المستشفى، والغريب كانت الأجهزة التي من المفترض أن توضع على منطقة الصدر تم وضعها على ذراع رمضان مما أثار سخرية الجمهور الذي علق بـ "شكلوا الدكتورة خلود هي التي وضعت الأجهزة"... وعلق آخر "لما تطلب شهادة طب من جولي شيك"..

في نفس السياق، يحقق مسلسل البرنس مشاهدات عالية وتفاعل كبير بين رواد السوشال ميديا بسبب قوة أداء الشخصيات من جهة والقصة التي يقدمها من جهة أخرى..وكان قد إنتشر فيديو للممثلة "روجينا" التي تشارك في العمل وهي تعاقب إحدى شخصيات العمل على خطأ قام به بحقها وقد نال إعجاب الجمهور بسبب قوة أدائها.

يذكر العمل من بطولة "محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر" ونخبة من الوجوه، ويروي المسلسل القصة في إطار درامي إجتماعي، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

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