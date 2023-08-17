حمزة نمرة في صراع مع ماضيه في "مش سليم".. ومعلق: "هنقطع شراينا بجد"

ما يزال الفنان المصري حمزة نمرة مستمرًا بإبداعه، فأسبوعًيا يمنح جمهور ومتابعيه جرعة من التشويق والإثارة بطرحه أغنية أو أغنيتين تلامس قلوبهم ومشاعرهم.

حمزة نمرة يطرح أغنية "مش سليم"

وهذه المرة، دفعنا نمرة لخوض صراع مع "الماضي" الذي نحاول في كثير من الأحيان طمره ودفنه تحت أكوام الذكريات في محاولة منا لنسيانه، إلَّا أنه في كل يجد طريقة ليتسلل إلى ثنايا أفئدتنا معيدًا لنا مشاعر الإنسكار والضيق والعذاب.

في أغنيته "مش سليم"، التي طرحها نمرة يوم أمس الأربعاء الموافق 1 أغسطس، نجد تمثيلًا حيًا للصراع القائم بين محاولتنا نسيان الماضي ومباغتته إيانا في أوقات وحدتنا وانكسارنا، وسط أجواء تصويرية اتصفت بالغموض لاعتمادها على تضادات الألوان، فاختير اللون الأزرق والأحمر ووشحات من الأصفر للتعبير عن تقلبات المشاعر التي يعيشها المرء.

فيقول نمرة في أغنيته: " جزء كان تعبان وخف.. وجزء لسه للأسف.. كان زمان عفريت دفنته..بعد فترة رجعلي ألف.. مش يا ماضي لسه سايبك.. إيه بقى تاني اللي جايبك.. كنت ماشي خلاص كويس.. مرّة واحدة شريطي سف.. تاني تاني ارجع يا ماضي تاني.. يلا فكرني إن انا لسه واقف مكاني.. عادي عادي أصلي اتعودت عادي.. هات بقى أخرك.. ما هو يا انا يا انت الليلادي".

حمزة نمرة يعاتب الماضي

ونستمع للكلام الذي وجهه نمرة للماضي، إذ قال له: "مش قفلنا الصفحة ديا.. واتفقنا خلاص يا وحش.. مش ردمنا على قديمنا.. غطيناه بتراب وقش.. شفتني عايش في وِحدة.. قلت ترجع وحدة وحدة.. كل حبة تغيب وتيجي.. تنطلي وعاملني عِش".

ردود أفعال المتابعين

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية، إذ كتب أحدهم: "لما تكون عامل البوم عظمة وكلة اغاني نضيفة وكل اغنية تبقى ترند من غير ما تعمل اغاني عن حب وعتاب وواحدة سابت واحد وكل المتعارف علية، تبقى انت بتعمل الصعب في زمن كلة سهل وبتحقق نجاح في الزمن دة، فا دة انجاز عظيم بنشكرك علية ونقولك شكرا احترامك لعقولنا".

ولفت البعض الآخر أن الأغنية تمثل أحاسيسهم بحذافيرها، ورأوا أن نمرة تلاعب بهم، فإطلاقه عنوان "رايق" على ألبومه لا يمثل أغانيه التي تتضمن الكثير من المشاعر المؤسفة التي يمر بها المرء.

وكتب أحدهم: "حمزه انت بتغفلنا سميت الالبوم رايق و كل وجع واحنا حبه وهنقطع شراينا بجد ".

من جهته، علَّق نمرة: "ليا بس رجاء صغير ماحدش يسمع كلام الناس اللي بتقول ان الاغاني نكد وتقطيع شرايين، فيه فرق اننا يكون عندنا مشاعر وبنحس وبين النكد".



