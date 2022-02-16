حمو بيكا يبكي على الهواء مباشرة.. "أنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش"

أطلَّ المطرب الشعبي حمو بيكا وزميله حسن شاكوش ضيفان في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية المصرية "ياسمين عز" تحدثا فيها عن أزمتهما مع نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا يرفض تقديم امتحانات نقابة المهن الموسيقية

أكَّد حمو بيكا أنه لن يتقدم لامتحانات نقابة المهن الموسيقية من جديد، رغم تأكي النقابة عدم منحه تصريحًا في حال لم يجتز الاخبارات بنجاج، وقال باكيًا على الهواء مباشرة: "مش داخل امتحانات النقابة تاني، مش عايزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل غير لحمو بيكا، احكموا بالعدل، أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه".

وأضاف: "أنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش، في افترا وظلم، أنا صوتي كده، ومش عايز أغني خلاص".

حمو بيكا يتعرض لأزمة صحية

وبعد انتهاء البرنامج، انتشرت صورة لبيكا على سرير المشفى أثناء إجراءه تخطيطًا للقلب، وعلِّق عليه: "ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

بسمة وهبة تدافع عن حمو بيكا

وفي وقت سابق، ناشدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة نقيب الفنانين هاني شاكرخلال حلقته في برنامج "90 دقيقة" من أجل السماح لحمو بيكا بالعودة للغناء، وقالت: "فين روح الفنان اللي بنستجديها منك يا أستاذ هاني؟ فين الإنسانية؟ أرجوك أن تسامح حمو بيكا وتسمح له بأن يغني مرة أخرى بضوابط ويحصل على التصريح".

وتابعت: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنت جبتلي جلطة على الهواء مباشرة، عندما كنت ضد منع المهرجانات وتشجيع الراب، وهو كله كلمات جنسية ومسيئة".

وأضافت: "أنا بحبك وبستسمحك وحمو بيكا غلبان بتعبه، انت ملك الإحساس يا أستاذ هاني.. أتمنى تدرس حالة حمو بيكا الإنسانية ونتمنى أن يتسع صدرك لنا..كلنا نريد مصلحة الفن وقبل مصلحة الفن هناك اعتبارات إنسانية فمنذ عامين استضفت حسن شاكوش وكان في قمة خلافه مع حمو بيكا، وقال إن بيكا مريض ويحصل على حقنة كل 3 شهور بـ130 ألف جنيه".

نقابة المهن الموسيقية تعلن قائمة الممنوعين من الغناء

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية عن قائمة المطربين والفرق المشهورة بتقديم المهرجانات التي شملها قرار المنع من الغناء، وهم: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عوت، الدخلاوية، ولاد سليمان، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية، وعنبة.