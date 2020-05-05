فيفي عبده من جديد ضحية رامز جلال في برنامج المقالب..فيديو!

الفنانة المصرية "فيفي عبده" ضيفة حلقة الليلة من برنامج رامز جلال للمقالب "رامز مجنون رسمي".

فيفي على الرغم من قسوة المقلب عليها إلا أن ردود أفعالها كانت كوميدية وخفيفة الدم كما وصفها الجمهور الذي أطلق سلسلة تغريدات على حضورها وجعلها تتصدر التريند في موقع تويتر.

وكان من بين هذه التعليقات "#فيفي_عبده تهبل فيفي تعجبني ع كبر سنها الا انها وسيعه صدر"، وأضاف آخر "حلقه اليوم ضحك مو طبيعي. فيفي عبده قلبت ام المصطلحات. كلجت كثير"، كما علق أحدهم "فيفي بعد كل هالسنوات تعلمت تستعمل المكياج الي ضد المياه" قاصداً وقوعها كل سنة كضحية لـ برامج رامز جلال..هذا غير الصور الكوميدية التي إنتشرت من الحلقة.

رامز كان قد صرح أثناء بداية الحلقة بـ "أن الكثير طالبه بألا يفوت الموسم دون استضافة فيفي عبده التي أصبحت جزء من البرنامج"..

يذكر أن فيفي أيضاً تبث برنامجاً للمقالب تحت إسم "خلي بالك من فيفي"، والذي إستضافت فيه عدة نجوم من بينهم "زينة، غادة عادل، أحمد زاهر، حسن الرداد" وغيرهم..

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