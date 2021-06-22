حنين حسام تتلقى حُكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإتجار بالبشر!

قضية فتيات التيك توك هي الحدث الأبرز في القضاء المصري والتي كان آخرها قرار السجن بحق حنين حسام.

محكمة الجنايات في القاهرة قضت بمعاقبة مشهورة التيك توك حنين حسام وزميلتها مودة الأدهم بالسجن للأولى لمدة عشر سنوات والاخيرة ست سنوات. الحكم الذي صدر بحق الفتاتين كان بتهمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال الأطفال في الفيديوهات التي كانت تقدمانها عبر السوشال ميديا.

الإتهامات أيضا دارت حول تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق العالمي تيك توك مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات وُصفت بأنها تحرض على الفسق وهدم القيم العائلية لزيادة نسبة المتابعين لها. كما وُجه إتهام حول تشجيع الفتيات القاصرات على مشاركة فيديوهات تحث على الفسق والتهروب من العدالة و وتشفير هواتفهم وحساباتهم.

حنين والتي تواجدت في الجلسة بغياب مودة كانت قد شاركت فيديو جديد وهي مُنهارة بسبب الحكم الصادر الذي وصفته بأنه دمر مستقبلها، كما أنها ناشدت رئيس مصر للتدخل في الموضوع.

الجمهور والناشطين بدورهم اعتبروا أن الحكم الصادر بحق الفتيات غير عادل أبداً خاصةً أن جرائم التحرش والتي تعتبر ذنب كبير يكون حكمها أقل مما صدر بحق فتيات التيك توك، كما إعتبر البعض أن القوانين الصادرة ما هي إلا ظلم بحق المرأة ومحاربتها.

وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة "شفت المقطع اليوم و كنت جدا مصدومة من كون العقوبة لا تتناسب ابدا مع ما قامت به. اتسائل هل يعاقب المتحرشين في مصر بهذه الصرامة أم أن العادات و التقاليد والآداب و التراهات لا تطبق إلا إذا كان مرتكب الفعل امرأة"

وتابع أحدهم "يعني همة افلامهم بمصر تدعو للاسلام والاحتشام و الاخلاق الحسنة !! اغلب افلامهم شرب و حشيش ولبسهم بعد اتعس من هذولة البنات"

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