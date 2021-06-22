شقيق ياسمين عبد العزيز يدخل على خط الخلاف...ويفضح بوسي شلبي بالفيديو!

ما تزال أحداث الخلاف مشتعلة ما بين الإعلامية بوسي شلبي والممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد أن بادرت الأولى بإطلاق تصريحات حول أن النجمة المصرية يسرا هي نجمة الشباك وليست ياسمين عبد العزيز.

شقيق ياسمين عبد العزيز دخل على خط الخلاف وأطلق منشور جاء فيه:

"ياسمين نجمه كبيره والوحيده في جيلها الي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والاعلي اجرا وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في انحاء الوطن العربي .. افلامها ومسلسلاتها محترمه بيدخلها وبيشوفها كل العائلات باطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في الي بتقدمه للناس .. وانا اظن انها سعيده في حياتها وفي قرارتها مؤخرا"..

وتابع شقيق الممثلة " واظن ان الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم علي حسب ما نشر في الفيديو الأخير .. واخيرا اتمني ان كل الاطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات الي مالهاش اي لازمه لان هيظهر ناس كتيره عايزه تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات وياريت ونعمل حساب ان في أطفال" ..

وختم المنشور بـ "واتمني نرجع نقفل علي نفسينا تاني زاي زمان ونبقي مبنعملش حاجه غير شغلنا ونفرح بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام ❤✌ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالارقام فقط .. وربنا يوفق ويهدي الجميع"

الأمر لم يتوقف هنا، شقيق ياسمين وجه صفعة قوية لـ بوسي بعد أن شارك عدة فيديوهات لها وهي تصف ياسمين بأنها نجمة مصر ونجمة الشباك والأعلى أجراً بأكثر من مناسبة وطالب الجمهور بمشاركة الفيديو على نطاق واسع.

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