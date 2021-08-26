حورية فرغلي تطل لأول مرة من بعد تجميل الانف.. والجمهور ينبهر بالنتيجة!

أطلت الممثلة المصرية حورية فرغلي على جمهورها عبر فيديو كانت قد شاركته عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

الهدف من الفيديو كان إعلان أنها سوف تتبنى أي موهبة لديها القدرات للظهور معها في عمل فني بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، واعتبر حورية فرغلي أن مبادرتها هذه هي جزء صغير من رد الجميل للجمهور الذي كان يسأل عن وضعها الصحي خلال السنوات القليلة الماضية.

التركيز خلال الفيديو من الجمهور كان على شكل أنف حورية فرغلي من بعد التجميل الذي خضعت له لإصلاح منطقة الأنف والتي كانت قد تشوهت بسبب الحادث، وأبدى الجمهور فرحته بالنتائج التي حصلت عليها حورية فرغلي من بعد سنوات العذاب ما بين أطباء التجميل الذين كانوا قد زادوا الأمر سوءاً.

الحادث الذي غير حياة فرغلي

أثناء ممارسة حورية فرغلي للفروسية تفاجأت بقطتين تتشاجران أمام الحصان الذي ارتعب وأسقط فرغلي عن ظهره وسقط هو فوقها مسبباً تحطك بالكامل لأنفها واصابتها بالديسك. واتجهت الممثلة المصرية مباشرة للطبيب حتى يساعدها على اعادة أنفها لشكله الطبيعي إلا أنه تسبب في فقدانها لحاسة الشم. واتجهت بعدها حورية إلى طبيب أنف وأذن من أجل المساعدة إلا أنه سبب لها تشوه في شكل الأنف، من بعدها اتجهت إلى طبيب تجميل والذي سبب خسارة في حاسة الذوق وتشوه جديد في الأنف ليصل عدد العمليات خلال سنتين إلى سبعة تقريباً

حورية فرغلي والتنمر

وتعرضت فرغلي إلى تنمر كبير بعد أن أطلت على الشاشة والتشوه كان واضح في الأنف ضمن تعليقات غير مراعية لوضعها الصحي كان من بينها "بقيتي بشعة.. شوهتي نفسك بالتجميل. بقيتي شبه مايكل جاكسون"... مما دفعها إلى توجيه سؤال للجمهور في حال أرادوا أن تستمر بالتمثيل أو تتعزل، وكان أغلب الجمهور قد وقف بصف الفنانة مما دفعها للاستمرار في مهنة التمثيل، وصرحت أيضاً أنها لم تنظر في المرآة لعدة سنوات وأصيبت باكتئاب ولم تغادر غرفتها لعدة شهور كما أن المقربين تخلوا عنها.

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