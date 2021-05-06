ياسمين عبدالعزيز بفستان الزفاف الأبيض إلى جانب أحمد العوضي..الزفاف المنتظر؟!

تعيش النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز نجاح مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي يجمعها بزوجها الممثل أحمد العوضي.

ضمن أحداث العمل بين الشخصيتين وبعد أن وقعا في الحب تم حفل زفافهما تماشياً مع أحداث العمل ونالت صُور الزفاف إنتشاراً كبيراً بعد أن أطلت ياسمين بالفستان الأبيض واعتبر البعض أنها فُرصة لها بعد أن تزوجت بطريقة سريعة في الحياة الحقيقية من دون أي حفل زفاف.

في نفس السياق، تم تداول فيديو لـ ياسمين وهي تؤدي وصلة رقص أمام أحمد العوضي ونال الفيديو انتشار كبير ضمن تعليقات كان منها "بتدخل القلوب بدون استئذان.

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز

بالحديث عن المسلسل فتدور حول والد غزال الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية حتى تتعامل مع المحيطين بها وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه. يذكر أن العمل يشارك فيه نخبة من الوجوه من بينهم الممثل خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني وغيرهم



علاقة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

يذكر أن زواج الثنائي كان قد تم خلال السنة الماضية 2020، وكُشف الأمر بعد أن كتب العوضي على صفحته على فيسبوك أنه تزوج وذلك من خلال تغيير خانة الحالة الاجتماعية، في الوقت نفسه غيرت ياسمين عبد العزيز حالتها الاجتماعية على موقع فيسبوك إلى متزوجة، ولم ينشر الثنائي أي صور لهما معاً خلال الاحتفال بحفل الزفاف أو كتب الكتاب، إلا أن الشكوك عن وجود علاقة عاطفية كانت قد بدأت بعد أن تم تداول صور لهما بشكل كبير من مناسبات مختلفة وإحداها كانت من عيد ميلاد ياسمين

ولم تتوقف إثارة الجدل وتصدر عناوين الصحف على نجاح الثنائي، بل كان للهجوم الذي شنه شقيق ياسمين حيز من الصحافة. وكان الهجوم قد بدء بعد انتشار شائعات الحب بين الثنائي والصور الحميمية التي دفعت شقيق ياسمين للرد بـ "لو عاوز البنت يطلبها مني أو من حد من العيلة" مستنكراً علاقتهما التي لا يوجد لها إسم رسمي.



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