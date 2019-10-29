حياة الفهد تجمع نجوم الصف الأول في موسم رمضان 2020!

تحضر الممثلة الكويتية القديرة "حياة الفهد" لعمل درامي لموسم رمضان 2020 من إنتاج شركتها "مؤسسة الفهد للإنتاج الفني"ويحمل عنوان "أم هارون".

بدأ الإعلان عن طاقم العمل بشكل تدريجي عبر حساب المؤسسة الرسمي على إنستغرام، إذ تم الإعلان أولاً عن مشاركة الفنان "أحمد الجسمي" الذي اكد بدوره أن العمل عبارة عن "ملحمة درامية" وشكر حياة الفهد على اختياره وعبر عن فخره بالتعاون معها مجدداً، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "حدود الشر" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

الممثلتان القديرتان "فخرية خميس" و"سعاد علي" تم الإعلان عن إسمهما بالتوالي إضافة إلى رمز الفن الكويتي "خالد أمين".

أما فيما يتعلق بالنجوم الشباب، يشارك الفنان الكويتي "محمد العلوي" والفنان "فؤاد علي" للمرة الأولى إلى جانب الممثلة القديرة "حياة الفهد".

بينما بالنسبة للحضور النسائي، تشارك الممثلة الجميلة "فاطمة الصفي" والممثلة العراقية "روان مهدي" التي أثارت الجدل السنة الماضية في مسلسل "ماذا لو".

إضافة إلى الممثلة المحبوبة "فرح الصراف"، ومن المملكة العربية السعودية الممثلة "إلهام العلي".

يذكر أن الممثلة السعودية تواجدت في كواليس برنامج "أحلى صوت" الموسم الخامس لدعم شقيقتها "مي علي" التي انضمت لفريق راغب علامة بعد غنائها أغنية إليسا "أكثر من أول أحبك".

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