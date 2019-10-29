درة تتخلى عن أنوثتها وتقتحم عالم الرعب السينمائي بـ"جدران"

قررت الفنانة التونسية درة، عدم الاعتماد على أنوثتها وجمالها في عملها الفني القادم، حيث من المقرر أن تقتحم عالم أفلام الرعب بتعاقد جديد مع شركة Cinepro.

وتعاقدت درة على بطولة فيلم يحمل اسم "جدران" مع المنتج ياسر صلاح والمخرج عثمان أبو لبن، ينتمي لنوعية أفلام الرعب.

الفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بينما لم يتم الاستقرار بعد على اسم البطل أمام درة.

وكان قد سبق لدرة وأن خاضت تجربة "الرعب" ولكن في الدراما، من خلال مسلسل "الشارع اللي ورانا"، والذي حقق نجاحًا وقت عرضه على الفضائيات.

ومن جانب آخر، تواصل درة تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "بلا دليل" الذي يعرض على قناة cbc، ويشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

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