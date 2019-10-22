محمد عباس يعلن اعتزاله الغناء: الفن أصبح تجارة وسأعود لمهنتي القديمة

اتخذ المطرب المصري محمد عباس قرارًا مفاجئًا باعتزاله مجال الغناء نهائيًا، مشيرًا إلى أنه سيعود لمهنته كمهندس ديكور، بسبب عدم قدرته على الانتهاء من ألبومه الجديد.

ونشر عباس منشورًا مطولًا عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام، وعلق عليه قائلًا: "معلش هو البوست طويل بس مهم ياريت تقروه للآخر عشان يتفهم (اعتزال الغنا)".

ويقول المطرب الشاب في منشوره المطول، إنه قرر العودة لمهنته حتى يستطيع بناء نفسه، لأنه من الصعب على الفنان الجمع بين عملين (الغناء وهندسة الديكور).

وتابع: "واجهت صعوبة في اختيار أغان لألبومي الجديد الذي أجهز له منذ عامين، فالذوق العام في مصر بقى صعب جدًا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء قرار اعتزال الغناء".

وواصل: "النجاح في الغناء حاليًا أصبح إما للمطربين السوبر أو للمطربين الشعبيين اللي بيقدموا شعبي مش مفهوم أو أي محتوى ملوش لازمة".

وروى الفنان الشاب تفاصيل الأزمات التي واجهته في التعاقد مع شركات إنتاج، والنصب عليه من قبل أحدها، مضيفًا: "بدأت أحس إن خلاص مفيش أمل، وأنا مش هقدر أنتج لنفسي أكيد، فقررت أرجع أشتغل مهندس ديكور علشان أعرف أعيش وأبني نفسي، خصوصا إن شهادتي وشغلي كويسين".

يذكر أن الجمهور تعرف على محمد عباس أثناء مشاركته في الموسم الحادي عشر من برنامج "ستار أكاديمي" وخروجه من المرحلة النهائية.

وقبل مشاركته في البرنامج، طرح عباس أول أغنية له في 2007 على نفقته الشخصية باسم "نظرة عينه" كما حصد جائزتين كأفضل مطرب صاعد في الميما أورد 2016، وأفضل مطرب صاعد في الدير جيست 2018.



للمزيد من قسم أجدد خبرية: