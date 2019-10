محمد عباس يعلن اعتزاله الغناء: الفن أصبح تجارة وسأعود لمهنتي القديمة

معلش هو البوست طويل بس مهم ياريت تقروه للاخر عشان يتفهم ( اعتزال الغنا ) 🙏🙏 #محمدعباس #mohamedabbasofficial #mohammedabbas

A post shared by Mohamed Abbas (@mohamedabbasofficial) on Oct 21, 2019 at 2:33pm PDT