هكذا أعلنت ريم السعيدي عن استعدادها لاستقبال طفلتها الثانية مع زوجها وسام بريدي

شاركت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي خبر حملها بطفلتها الثانية من زوجها مقدم البرامح اللبناني وسام بريدي، وذلك بعد مرور عام على استقبال طفلتهما الأولى بيلا في أحد المستشفيات في إيطاليا، واعتبرت الأم هذا الخبر بمثابة هدية لابنتها في عيد ميلادها الأول.

واختارت ريم السعيدي أن تعلن عن خبر الحمل بالطفلة الثانية على طريقتها الخاصة، حيث قامت بمشاركة صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنتها، وتركت عليها تعليقًا قالت فيه على لسان طفلتها بيلا: " بيلا: صحيح مازلت صغيرة، ولكني أتحمل المسؤولية، بابا وماما أعطوني أحلى هدية بعيد ميلادي، وسيكون لدي أخت أهتم بها وأحبها وترافقتي بكل حياتي. أحبكم".

وتابعت ريم السعيدي: "سعيدة جدًا بمشاركتكم فرحتنا وإخباركم بأنه قريبًا وفي أقل من 4 شهور عائلتنا ستصبح أكبر وقريبًا سنصبح 4 أشخاص، الحمدلله على هذه النعمة".

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