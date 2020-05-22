خاص للبوابة: ريان جيلنر هذا هو ردي على إتهامات إلهام علي..فيديو!

الممثلة السعودية "إلهام علي" كانت حديث السوشال ميديا خلال الفترة الماضية بسبب كشفها عن الإسم الأول لخطيبها وهو "خالد" بعدما كان مجهولاً لمدة جيدة.

ما إن صرحت إلهام بالإسم الأول حتى تمكن الجمهور من الوصول إليه وهو الممثل السعودي خالد صقر الذي كان قد شاركها في مسلسل الخليجي_المصري "أيام العسل"...

بعد إنتشار صور خطيبها أطلت إلهام بلقاء عبر أحد التطبيقات وأبدت إنزعاجها بعد أن سألها الصحفي عن رأيها بالموضوع بعد أن كشف أحد مشاهير السوشال ميديا "قاصداً ريان" عن صور خطيبها، لتعلق بـ "هذا بالنسبة لي تجاوز للحدود، وانا كنت أرغب بأن تبقى حياتي خاصة وبعيدة عن الأعين"، كما أنها سبق وصرحت أن موضوع الخصوصية قرار شخصي منها وأن الممثل خالد لا مشكلة لديه بأن يكونا تحت أعين الصحافة والسوشال ميديا.

رد الشاب السعودي ريان كان حصرياً عبر موقعنا، وصرح بـ "انا ما أهني إلا الناس الي يعنولي، والتهنئة جاءت من صداقتنا ورغبتي بمشاركة الفرحة وليس لإنتهاك الخصوصية"..كما أضاف "هي من صرحت بإسم خطيبها وأكدت أنه ممثل، وبالرجوع لحسابها نجد أنها تتابع شخص واحد بإسم خالد لذلك إن الجمهور واعي ويستطيع الوصول لهذه المعلومة وحتى أنهم وصلوا للخبر قبلي"

ريان أكد أنه دار إتصال هاتفي بينه وبين إلهام بعد نشر الصورة والأمور كانت جيدة، كما أبدى صدمته من تصريحاتها وعلق بـ "هنالك سبب واحد لهجومها وهو البحث عن الضجة الإعلامية..رغم ذلك أنا أسامحها واتمنى لها الأفضل".

من جهة أخرى، يذكر ان إلهام تطل على جمهورها بـ المسلسل الرمضاني "أم هارون" والذي يجمعها بـ "حياة الفهد، فؤاد علي، محمد العلوي، روان مهدي، فاطمة الصفي، وغيرهم.." وتؤدي شخصية لها مواقف مختلفة بـ الإعتماد على البيئة المحيطة التي هي فيها، على عكس شخصيتها القيادية بـ إمتياز في المسلسل الرمضاني "مخرج 7" والذي يجمعها بـ "ناصر القصبي، أسيل عمران، ريماس منصور، حبيب الحبيب" وغيرهم من النجوم.

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