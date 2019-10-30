ملايين سعد لمجرد تعود من جديد!

واجه الفنان المغربي "سعد لمجرد" مشكلة كبيرة اضطرته لحذف أخر إصداراته الفنية فيديو كليب "سلام" بعدما أعلن المطرب "هشام تلمودي" أن المقطع الموسيقي في الكليب تعود ملكيته له وأنه لمجرد استخدمه من دون تصريح أو إذن رسمي من هشام.

مخرج العمل "عبد الرفيع العبديوي" أعلن بدوره أن الفيديو كليب قد "حجب مؤقتًا" وانه لم يتم حذفه، وهو ما حدث صباح اليوم بعد عودة الفيديو كليب إلى اليوتيوب مع أرقام المشاهدة التي حصدها قبل الحجب الذي حصل يوم الإثنين من إدارة يوتيوب التي بدورها كانت تنتظر الأوراق والحقوق الرسمية للأغنية، إذ حقق الفيديو كليب ما يقارب 15.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب في فترة أسبوع من تاريخ إصداره.

بدوره لم يرد لمجرد على الانتقادات، بسبب منعه من قبل القضاء الفرنسي التحدث لوسائل الإعلام بسبب قضايا الاغتصاب التي يواجهها، وكانت آخرها قضية الفتاة الفرنسية، وعلى أثرها منع من السفر لأي دولة غير غير بلده الأم "المغرب".

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