فنان العرب "محمد عبده".. يراقص "فيفي عبده"!

شاركت الراقصة والممثلة المصرية "فيفي عبده" صور قديمة لها من إحدى الحفلات التي أحياها فنان العرب "محمد عبده".

ظهرت فيفي في الصورة ببدلة الرقص وتتمايل على أنغام صوت محمد عبده، وأضافت تعليق للصورة: "مساء الفل من مصر أم الدنيا دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية ايوه بحبك وبحبكم اوي اوي".

الصورة انتشرت عبر منصات السوشال ميديا بشكل واسع وتلقت الكثير من التعليقات الساخرة كان بينها: "طلع حتى محمد عبده بحب الرقاصات"، وأضاف أخر "هلاااا ابوي.. محمد عبده هيشيك بشيك"، ومن بين التعليقات التي نالت أكبر إعجاب "الحين محمد عبده يتمنى حاله ميت من هداك الزمن الجميل ولا نشرتي هيك صورة".

تثير الراقصة فيفي عبده الجدل حولها باستمرار بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها،وتتعرض للانتقاد دائما بسبب رقصها المتواصل اذ يعتر البعض أنه لم يعد يليق بها القيام بهذه الحركات بسبب عمرها، فيما يعتبر البعض أن فيفي مثال للطاقة الإيجابية وحب الحياة.

يذكر ان أخر عمل للممثلة في الدراما التلفزيونية كان منذ 4 سنوات تحت إسم "يا أنا يا إنتي" وعزت أسباب عدم مشاركتها منذ ذلك الوقت أنها لم تجد العمل الذي يناسبها ولا تريد التواجد في المواسم الرمضانية فقط لمجرد المنافسة الباهتة وغير المؤثرة.

في نفس السياق شاركت فيفي عبده البوب ستار اللبناني رامي عياش في فيديو كليب "يا سكاكر السكر" قبل أربع أشهر.

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