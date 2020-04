محمد رمضان يؤذي أحد المصورين خلال تصويره لمشهد أكشن في مسلسل "البرنس" (فيديو)

المصور شارك في الخناقة 🎥🤕🙏🏽 مفيش تمثيل كله رييل 😄☝🏽#ثقة_في_الله_نجاح من كواليس مسلسل #البرنس #رمضان2020

A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Apr 4, 2020 at 2:35pm PDT