محمد رمضان يؤذي أحد المصورين خلال تصويره لمشهد أكشن في مسلسل "البرنس" (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستغرام، كشف فيه عن كواليس تصوير أحد المشاهد الأكشن الخاصة بمسلسله الجديد "البرنس" الذي يستعد لعرضه في شهر رمضان القادم 2020.

وفي المقطع الذي نشره محمد رمضان، يظهر وهو برفقة أحد أفراد طاقم العمل خلال أدائهما لمشهد تمثيلي من نوع الأكشن، ويقوم كلاهما بتبادل الضربات تلو الأخرى، وبعد ذلك يقوم محمد رمضان بحمل خشبة ليضرب بها وعن طريق الخطأ أصاب المصور الذي كان يقف قريبًا لالتقاط المشهد.

وتعليقًا على الفيديو، كتب محمد رمضان ترويجًا لمسلسله الجديد وقال: "المصور شارك في الخناقة..مفيش تمثيل كله رييل..ثقة في الله نجاح..من كواليس البرنس".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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