خبيرة المكياج السعودية ملكة كابلي تُعلن عن حملها.. وسبب اقامتها وزوجها في السعودية!

ملكة كابلي

حلت خبيرة المكياج الشهيرة السعودية ملكة كابلي وزوجها المدون الكويتي أحمد السالم ضيوف على البرنامج الكويتي ع السيف، وعن سبب اقامتهما في مدينة جدة السعودية.

كشفت كابلي أنها ترغب في العيش بالكويت ودائمًا ما تطلب من زوجها هذا الأمر، خصوصًا انها تتعرض للانتقاد والهجوم لجعلها زوجها يعيش في السعودية بدلًا من بلده الكويت وهو الامر الذي لا دخل لها فيه.

واكد زوجها السالم هذه المعلومة كاشفًا ان عمله يتطلب منه البقاء في السعودية حاليًا، وأضافت كابلي بانهما في النهاية اتفقا على ان يعيشا في الكويت بعد سنة.

كما واعنت خبيرة المكياج السعودية ملكه كابلي خلال الحلقة عن حملها، وتحدثت خلال الحلقة عن زواجها وقالت أن إعلان الزواج لم يكن أبدًا بهدف الشهرة حسب تعليقات عدد من الجمهور.

والجدير بالذكر أن ملكة كابلي تُعتبر نجمة سوشال ميديا بدأت مشوارها وشهرتها من خلال فيدوهات خاصة بتعليم المكياج وأصبح لديها جمهور كبير من السيدات والفتيات، وتزوجت مؤخرًا من المدون الكويتي الشهير أحمد السالم.

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